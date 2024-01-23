Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Safir’in 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Kapadokya’da çekimleri süren Safir dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Safir 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 22. bölümü 29 Ocak Pazartesi ATV’de yayınlanacak.

SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla ekrana gelen Safir dizisi, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı çarpıcı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin çekimleri büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Kapadokya'da gerçekleşiyor ve Gülsoy ailesinin oğullarından Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki dokunaklı aşk hikayesine odaklanıyor.

Toplumsal normlara meydan okuyan, farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Fera'nın aşkı, sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda sınıf farklılıkları, aile baskısı ve toplumsal beklentiler gibi derin temaları işleyen bir atmosfer sunuyor. Kapadokya'nın eşsiz güzellikleriyle örülü romantik bir öykü olarak ilerleyen Safir, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmanın yanı sıra toplumsal konularda da düşündürmeyi amaçlıyor.