Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Safir dizisinin tüm ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Safir’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Safir dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV’de yayınlanan Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safir dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 12. bölümü 20 Kasım Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanacak.

821x465-safirbl12pazartesi-1699906932444.jpg

Safir dizisi doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'de çekiliyor.

Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekiyor.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Çekimleri başlayan, Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza Gündem
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza
İki uçak havada çarpıştı Dünya
İki uçak havada çarpıştı
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti Dünya
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak' Ekonomi
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak'
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar Gündem
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı Gündem
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü Dünya
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü