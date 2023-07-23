Safiye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Safiye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Safiye ne demek? Safiye isminin anlamı nedir?
SAFİYE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Safiye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Katışıksız, katıksız, halis, temiz.
- Saflık.
- Arı, katkısız, duru.
SAFİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Safiye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Safiye ismini koymak caizdir.