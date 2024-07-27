Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti

Sanatçı Safiye ve Faik Soyman çiftinin oğulları Harun Akaröz yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde fenalaşıp solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Akaröz hayata gözlerini yumdu.

İddiaya göre, Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Burdur’un Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, ölüm haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

Soyman'ın oğlunun ölümü, hem ünlüleri hem de ilçe sakinlerini yasa boğdu. Akaröz’ün 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor.

"BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM"

Akaröz’ünün 47 yaşında olduğu da öğrenildi.

Öte yandan yine iddialara göre, Soyman "Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum'da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.