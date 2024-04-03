Safra kesesi böbrek ve mesane sorunlarına iyi gelen ot

Doğal ürünlerin sağlığa faydaları yaygın olarak bilinir ve bu yüzden de çok tercih edilirler.

Rosa canina bitkisi, safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelen bir ot olarak bilinir.

Peki, rosa canina bitkisi nedir?

Gülgiller ailesine ait, 1 ila 3,5 metre yüksekliğe ulaşabilen, gövde ve dalları dikenli bir çalı türüdür.

Kenarları dişli, oval şekilli ve 5 ila 7 yaprakçıktan oluşan yaprakları vardır. İlkbaharın başından yaz boyunca, açık veya koyu pembe, bazen beyaz renkli, küçük, basit ve hoş kokulu çiçekler açar.

Bu çiçekler olgunlaştığında taç yapraklarını döker ve “kuşburnu” olarak bilinen, 1,5-2 cm uzunluğunda parlak kırmızı meyvelere dönüşür.

Aslında, rosa canina bitkisinin meyvesi, kuşburnunun içinde bulunan beyaz, tüylü çekirdeklerdir.

Faydaları şunlardır:

Doğal C vitamini açısından en zengin kaynaklardan biridir. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudun direncini artırır.

Tonik ve besleyici özelliklere sahiptir. Vücuttaki zayıflık ve yorgunluk durumlarında doğal bir çözümdür.

Safra kesesi, böbrek ve mesane problemlerinde vücuda destek olur.

Hafif laksatif (müshil) ve diüretik (idrar söktürücü) etkilere sahiptir.

Kullanımı:

Anadolu’da bu meyveler taze veya kurutulmuş olarak tüketilir. Komposto, reçel, şerbet, ezme veya pekmez formunda da hazırlanabilir. Ayrıca çay gibi demleyerek içilebilir.

Taze veya kurutulmuş 2-3 tatlı kaşığı kuşburnu, havanda ezildikten sonra bir bardak su içinde kaynama noktasına kadar ısıtılır. Daha sonra ateş kısılır ve 10-15 dakika daha pişirilir.

İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerin ayrılması için süzülür. Hazırlanan çay, istenilen miktarda içilebilir. Tatlandırmak için bal veya şeker eklenebilir.