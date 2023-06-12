Safran bitkisi bronşite iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Öksürük ve bronşiti yatıştıran safran bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran, aktarlarda ve marketlerde genellikle toz halinde satılır. Safran baharatı pilav, tavuk ve çorba gibi yemeklerin içerisine eklenerek kullanılır. Aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle ülser ve sindirim sorunları için safran çayı tüketilebilir.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 fincan su kaynatın. Fincanın içerisine 5-6 adet safran koyun. Kaynar suyu safranın üzerine dökün 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra safran çayını tarçın ve şekerle tatlandırabilirsiniz.