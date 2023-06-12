Safran bitkisi cildin yaşlanmasını önlüyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Safran bitkisi, cildin yaşlanmasını önler. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.

DERİ NİYE YAŞLANIR?

Cilt yaşlanması hem kadın hem de erkekler için modern zamanların önemli sorunları arasında yer almaktadır. Yaşlanma yapısal ve moleküler bozulma ile beraber derinin fonksiyon ve görüntüsünü etkileyen yavaş ve ilerleyiş seyreden karmaşık bir süreçtir. Bu süreç çeşitli iç etkenler ve dış etkenler ile şekillenmektedir. Temel olarak cilt yaşlanması; zamana bağlı olarak gelişen kronolojik yaşlanma (iç yaşlanma) ve başta güneşin zararlı ışınlarına maruziyet olmak üzere, sigara ve aşırı alkol kullanımı, yetersiz beslenme gibi olumsuz çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen dış yaşlanma olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 fincan su kaynatın. Fincanın içerisine 5-6 adet safran koyun. Kaynar suyu safranın üzerine dökün 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra safran çayını tarçın ve şekerle tatlandırabilirsiniz.

SAFRAN ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Safran çayı, güçlü etkileri olan bir çaydır. Bu yüzden günlük tüketimi 1 fincanı geçmemelidir. Ayrıca haftada en fazla 4 kez içilmesi önerilir. Kalan günlerde mutlaka ara verin ve vücudunuzu dinlendirin.