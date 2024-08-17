Safranbolu’da kaza: 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Karabük-Kastamonu yolu üzerindeki Çerçen Kavşağı'nda meydana geldi.
Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şahin T. yönetimindeki 37 AY 236 plakalı kapalı kasa minibüs, kavşakta Osman Gülseren yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Gülseren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı minibüs sürücüsü Şahin T. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osman Gülseren'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.