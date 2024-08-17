Safranbolu’da kaza: 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Safranbolu’da kaza: 80 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü Osman Gülseren yaşamını yitirdi. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Karabük-Kastamonu yolu üzerindeki Çerçen Kavşağı'nda meydana geldi.

Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şahin T. yönetimindeki 37 AY 236 plakalı kapalı kasa minibüs, kavşakta Osman Gülseren yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Gülseren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı minibüs sürücüsü Şahin T. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osman Gülseren'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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