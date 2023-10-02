Sağanak yağış Avrupa Yakası’nı vuruyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Avrupa Yakası’nda etkili olmaya başladı.

KAYNAK: İHA
Sağanak yağış Avrupa Yakası’nı vuruyor

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da bölgesel olarak yağan yağışlar yer yer şiddetini arttırırken, otoyollarda ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa süreli yağmur geçişlerinin olduğu Avrupa Yakası’nda, yağmurun ilerleyen saatlerde de süreceği tahmin ediliyor.

Şiddetli yağmur geçişlerinin yaşandığı E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde ise sürücüler yağan yağmurdan önlerini göremez oldu.

Kısa sürede biriken sular, E-5 Karayolu'nda su kanallarından akarken adeta bir dereyi anımsattı. Öte yandan sağanak yağmur Taksim ve çevresinde de etkili oldu.

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