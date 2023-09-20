Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 30°C
Öğle saatlerinde İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 31°C
Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı