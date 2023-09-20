Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor

Meteoroloji günlük ve haftalık hava raporu tahminlerini yayınladı. Bugünden itibaren 7 il için sağanak uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 1
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İskenderun Körfezi çevreleri, Toroslar Mevkii ile Sivas, Kayseri, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 4

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 5

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 30°C

Öğle saatlerinde İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 31°C

Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 6

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 7

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 9

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 11
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 12
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Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor 13
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