Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 12 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 12 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Meteoroloji 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan uyarıda kuvvetli yağışın neden olabileceği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğu aktarıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış beklenen 12 iç için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yapılan uyarıda “Pazar öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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