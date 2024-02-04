Sağanak yağış çok kuvvetli vuracak. Meteoroloji 6 ili tek tek sayarak uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Sağanak yağış çok kuvvetli vuracak. Meteoroloji 6 ili tek tek sayarak uyardı
Meteoroloji’den 6 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Öte yandan bazı kentlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, Gaziantep, Şanlıurfa, Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Öte yandan Bolu, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Siirt, Van, Amasya, Erzurum, Tokat'ta ise kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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