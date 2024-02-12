Sağanak yağış sonrası Kepez çayı taştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Çanakkale’de öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirirken Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması başlattı.

KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez çayını taşırdı.

Çanakkale’de olumsuz hava şartları sebebiyle saat 14.30 ile saat 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamalarda, “Olumsuz hava şartlarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12.02.2024 Pazartesi (bugün) günü saat:14.30’dan Saat:23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.