Sağlık alanında staj yapan genç kız isyan etti

Kaynak: Odatv
Sağlık alanında staj yapan genç kız isyan etti
Sağlık alanında staj yapan genç bir kız, çektiği videoda yaşadıklarını ağlayarak anlattı, sinir krizi geçirdi.

Stajyer genç kız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, sağlık alanında stajyer olmanın zorluklarından bahsederek yaşadıklarını aktardı. “Psikolojimi bozdular” diyen genç kız, içinde bulunduğu duruma isyan etti, sinir krizi geçirdi.

"Staj yerinde bildiğin uslu bir çocuğum. 'Onu yapabilir miyim?', 'Bunu yapabilir miyim?' böyleyim. Sanki onlara diyorum ki... Ne yapsam beğendiremeyeceğiz." ifadelerini kaydeden stajyer, psikolojinin bozulduğu belirtti.

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Yaşadığı başka bir olayın ardından video çeken kız, kendisine aynanın karşısında, "Küfretmeyeceğim sinirlenmeyeceğim, sakinim." sözleriyle telkin verdi. Tuvalete gittiği için uyarıldığını söyleyen genç kız, "Bana gelmiş diyor ki 'Bu kadar fazla tuvalete gitmeni uygun görmüyorum'. Ağzına mı işeyim, ne yapayım?" sözlerini kaydetti.

Bu ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

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