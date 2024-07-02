Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir?

Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı görevinden ayrılmasını takiben, Kemal Memişoğlu yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de ilan edilen kararla Memişoğlu görevine başlamış bulunmaktadır. Memişoğlu'nun atanması, halk arasında geniş bir ilgi uyandırdı.

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

1966 Trabzon doğumlu Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize kökenli bir tıp profesyonelidir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1990'da bitirdikten sonra, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Kariyerine 1996 yılında SSK Konya Ereğli Hastanesi'nde başlayan Memişoğlu, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde de görev yapmıştır. 1999 ve 2000 yıllarında ise Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon üzerine çalışmalar yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 2000 ile 2002 yılları arasında Başasistan olarak hizmet veren Memişoğlu, 2002 yılında PTT Hastanesi'nde Başhekimlik görevine getirildi. Akademik kariyerinde hızla ilerleyen Memişoğlu, 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Profesör unvanını kazandı.

2009 yılında Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Prof. Dr. Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında ise İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik pozisyonlarında bulundu. 2016 yılı itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası pek çok dergide yayımlanan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.