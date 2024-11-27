Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan flaş özel hastaneler açıklaması

Bakan Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin ortaya çıkmasıyla gündem olan özel hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, "Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yenidoğan' hamlesi! 12 bebek para için öldürülmüştü

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama. Tıp fakültelerinde yabancı öğrencilere daha mı çok kontenjan ayrıldı?

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

MEVZUAT SİL BAŞTAN

Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz. Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda.

İLAÇ YAZAMIYORUZ SÖYLEMİ

İlaç yazamıyoruz şeklindeki dezenformasyonlara da cevap vermek istiyorum. Bir dönem içinde kendi hasta grubuna yazılan ilaç miktarı, önceki dönemde yazılan ilaç miktarı ile aynıysa veya daha azsa aile hekimine teşvik veriyoruz.

Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakim karşısında! İtiraflar art arda geldi

"KOMPLE CHECK-UP YAPIYORUZ"

Bakanlığımızın hizmetlerini komple check-up yapıyoruz. Denetleme usullerimizi, sağlık hizmetlerimizi yeniden yapılandırma aşamasındayız. Bu konuda malum yenidoğanla ilgili bir denetleme ve değerlenme bilimsel komisyonu oluşturduk. Tüm branşlarda bunu yapacağız: Acil, erişkin yoğunbakım, onkoloji gibi.

"AİLE HEKİMLERİNİN KAYGILARINI ANLIYORUM"

Aile hekimlerine yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi için ikincil mevzuatın olması lazım. İkincil mevzuatını çıkaracağız. İkincil mevzuatla birlikte eğitimleri de artıracağız. Aile hekimlerimizin kaygılarını anlıyorum. 5-6 ay geçtikten sonra çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz.

"KORUYUCU HEKİMLİK"

Koruyucu hekimlik, temel sağlığın en önemli unsurudur. Mevzuatla ilgili de bazen dezenformasyon olabiliyor, yanlış algılar da olabiliyor. Biz aile hekimlerine kendi nüfusunun sağlığına göre daha çok teşvik vermeye çalışıyoruz.

AKP'den çok konuşulacak flaş hamle: Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları 'ücretli' olacak

Günde kaç bardak çay içilmeli? Sağlıklı olmak için uzmanlar anlatıyor...

RANDEVU KONUSUNDA YAŞANAN SIKINTILAR

Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları en kısa zamanda çözeceğiz. Bugün yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımladık. Türkiye'de hekim dağılımında 2002 senesinde en gelişmiş bölge ile gelişmemiş bölge arasında yedi kat fark vardı. Şu anda 2,5 kat farka düşürdük. Bunu daha aza düşürmek için böyle bir yönetmelik yayımladık.

Çok istisnai insanlıktan nasibini almamışların, üstelik de yakalanarak cezaevinde olanların, bunu bir buçuk milyon sağlık çalışanlarımızın hakkını yememesini istiyorum. Prematüre 37 haftanın altında doğan bebeklerimizin yaşam şansı yüzde 95’in üzerinde çıkartılmış bir sağlık sisteminden, sağlık çalışanlarından bahsediyoruz. Bunun kötülenmesine veya birkaç tane nasipsiz sebebiyle örselenmesine hep beraber izin vermememiz lazım. Birkaç kişinin kusuru, caniliği bu kadar büyük hizmetleri, Avrupa ile dünyadan daha iyi olan hizmetleri ve çalışanları töhmet altında bırakmaması gerekir.