Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik gitti

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları artırıldı

KAYNAK: AA
Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik gitti

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor."

Yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

88888.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Soğuktan üşüyen sokak köpekleri otobüs durağındaki koltuklara sığındı Gündem
Soğuktan üşüyen sokak köpekleri otobüs durağındaki koltuklara sığındı
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun Şifalı Bitkiler
Ergeç sakalı otunu böyle uygulayın yaralara doğal merhem olsun
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi Dünya
Rusya’dan Polonya’ya savaş tehdidi
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu Dünya
Gazze'de ateşkes uzatıldı. İsrail ordusu duyurdu
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız Gündem
Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti. Magazin
Serdar Ortaç hakkında yasa dışı bahis iddiası. Kullanılan para dikkat çekti.
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Nefes darlığı ve astıma faydalı ot ortaya çıktı