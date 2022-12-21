Sağlık Bakanlığı 15 gün boyunca hastanelerden randevu alamayacakları açıkladı

NTV’nin aktardığına göre, gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Hatalar, yaptırımla karşılaşmamak için randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

EKİM AYINDA ORAN YÜZDE 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu yurttaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.