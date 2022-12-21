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Sağlık Bakanlığı 15 gün boyunca hastanelerden randevu alamayacakları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu nedeniyle randevusuna gitmeyen hastaların aynı branştan 15 gün boyunca randevu alamayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:40
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Sağlık Bakanlığı hastane randevusu alamayacakları açıkladı

Sağlık Bakanlığı 15 gün boyunca hastanelerden randevu alamayacakları açıkladı
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NTV’nin aktardığına göre, gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Hatalar, yaptırımla karşılaşmamak için randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek. Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

EKİM AYINDA ORAN YÜZDE 21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu yurttaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.
Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

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Haydar
21.12.2022 16:49
Çok alabiliyorduk ya 15 gün daha almasak ölürüz. Bakan nerede yaşıyor nilmiyorum. Biz 1 yıldır randevu alamıyoruz. Uyan ey vatandaş uyan.  
 
EYT MAĞDURU
21.12.2022 16:46
Randevu aldık ta gitmek kaldı.  
 
Ramiz Ağa
21.12.2022 16:46
Akp demek yasaklar cezalar ve mahrum edilmeler demektir.temel haklarını bile halkın elinde almak demektir.koyun olma halkım  
 
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