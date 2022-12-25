Bakanlıktan sağlık çalışanlarına bir garip yardım. Giyim yardımı diye yatan parayla hemşire forması dahi alınmıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerine yıllık giyim yardımı yatırdı. Paranın miktarını gören sağlık emekçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği”ne göre hemşirelere yıllık iki adet hemşire forması, bir çift ayakkabı, iki adet kep, iki adet çorabın verilmesi gerekirken yönetmeliğe aykırı bir şekilde hemşirelerin banka hesaplarına toplamda 171,71 TL yatırıldı. Üstelik bu para ile hemşire forması dahi alınamıyor.

34 TL’LİK GİYİM YARDIMI

Birgün Gazetesi’nde yer alan habere göre, CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hemşire kıyafetleri için yaptığı hesaplamada, en ucuz kıyafetlere bile bu paranın yetmediğini vurguladı. İlgezdi’nin çalışmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

“Bir adet önlük fiyatı en ucuzu 200 TL’den başlıyor, 500 TL’ye kadar çıkıyor. 300 TL’den aşağı ayakkabı bulmak mümkün değil. Çorap 40 lira, kepi de 60 liraya bulabiliyoruz. Yani bir hemşireye yönetmelik gereği iki adet hemşire önlüğü, bir ayakkabı, iki adet kep ve iki adet çorap vermeleri gerekmektedir. Vermedikleri için parasını yatıralım deseler, 900 TL yapıyor. Fakat hemşirelerin hesabına giyecek yardımı adı altında yatırılan para ise sadece 177,71 TL. Somut olarak temin etmeleri gereken kıyafetleri yönetmeliğe aykırı bir şekilde teslim etmiyorlar. Bunun yanı sıra bir de bu kıyafetlerin temin edilmesi için gereken paranın 5’te birini veriyorlar. Hemşirelere reva gördüğünüz 177 TL ile sadece kep ve çorap alınabiliyor. Matematik dehası olmaya gerek yok, basit bir hesapla bunu Sağlık Bakanlığı yöneticileri de görebilirdi fakat anlaşılan o ki görmek istememişler, belki de görmezden gelmişlerdir. İktidarın sağlık emekçilerine giyim yardımı adı altında yatırdığı para, sadakadan öteye gitmiyor ne yazık ki.”

“Hekimlere ve diğer sağlık personellerine yatırılan paraları gördüğümüzde hemşirelere yatırılan 171 liraya neredeyse dua edeceğiz. Bakanlık, hekim ve personele 34 lira ile 38,29 TL arasında giyim yardımı parası yatırmıştır. 38 TL ile bu piyasa şartlarında çorabı bile zor alırsınız. Sağlık Bakanlığı yöneticileri bunun adına giyim yardımı demekten utanmıyorlar mı?”

MEVZUATA AYKIRI

“Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi çok açıktır. ‘Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.’ Sağlık emekçilerinin banka hesaplarına yatırılan bu para hem yönetmeliğe aykırıdır hem de piyasa şartları göz ardı edilerek yatırılan bir miktardır. Kurumlarda 11 bin TL ile 16 bin TL arasında değişen miktarlarda, günün şartlarına uygun giyim yardımları yapıldığı bilinmektedir. 2023 Merkez Bütçesi’nden 3. Büyük payı aldığı için övündüğünüz Sağlık Bakanlığı, neden giyim yardımına bütçe ayırmamıştır?”