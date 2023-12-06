Sağlık Bakanlığı önce yalanladı sonra itiraf etti. Binlerce kutu ilaç gönderdi

Sağlık Bakanlığından itiraf gibi açıklama. Plan ve bütçe görüşmelerinde Bakanlığa yöneltilen 'Uyuz vakalarındaki artış' sorularına yazılı yanıt veren Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine binlerce kutu uyuz ilacı ve uyuza karşı bilgilendirici afiş gönderdiğini açıkladı. Bakan Koca 1 hafta önce herhangi bir uyuz salgını olmadığını açıklamıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı önce yalanladı sonra itiraf etti. Binlerce kutu ilaç gönderdi

Türkiye'de artan uyuz vakalarından sonra hekimler, hergün hastanelere uyuz vakaları geldiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanlığına yöneltilen sorulardan sonra 1 Kasım 2023 tarihinde Bakan Fahrettin Koca Uyuz hastalığı ile alakalı bir salgının söz konusu olmadığını söylemişti.

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, uyuz vakalarındaki artışı dile getirerek sorular yöneltti.

Koca, erken uyarı sistemi sayesinde olağandışı gelişmelere erken müdahele etme olanakları bulunduğuna işaret ederken “Deprem bölgesi illerine bakanlığımızca uyuz ilaçları tedarik edilmiştir. Deprem bölgesine 390 bin adet ivermektin tablet, 106 bin kutu permetrin şampuan ve 53 bin kutu permetrin solüsyon gönderilmiştir” dedi.

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AFİŞLER HAZIRLANDI

Koca, yurttaşların bu hastalıklar hakkında bilgi edinmeleri ve korunma yöntemleri konusunda afişler hazırlanarak bölgeye gönderildiğini, hazırlanan afiş ve broşürler ile deprem sonrası bölgede çalışan sağlık çalışanları için Uyuz Tanı ve Tedavi Rehberi yayımlandığını da bildirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun ise yanıtın deprem bölgesindeki uyuz sorununu ortaya koyduğunu söyledi.

"GERÇEĞİN İTİRAFIDIR"

Bölgede halen hijyen koşullarının sağlanamadığını, yağmurda ve karda çadırda kalan yurttaşların yaşam savaşı verdiğini, konteyner sözlerinin tutulmadığını belirten Aygun, “Zaten deprem bölgesine giden uyuz ilaçları ve sağlık personeline gönderilen Uyuz Tanı ve Tedavi Rehberi de saklanmak istenen gerçeğin itirafıdır” ifadelerini kullandı.

İlhami Özcan Aygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığa yönelttiği soru önergesine verilen cevabın aslında bir itiraf olduğunu şu şekilde belirtti:" Türkiye'de artan uyuz vakalarını gündeme taşıdım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçeği saklasa da deprem bölgesine gönderilen binlerce ilaç, yaşanan gerçeği ortaya koydu. "

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