Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altına geriledi. İndirim hala yok

Petrol fiyatları OPEC üyesi olmayan ülkelerdeki petrol arzının artmasıyla 78 doların altına geriledi. Bu da akaryakıtta indirim beklentilerini beraberinde getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altına geriledi. İndirim hala yok

Brent petrol uluslararası piyasalarda 78 doların bile altın geriledi ama bizde akaryakıt fiyatları yerinde sayıyor. Geçen haftayı 81 doların üzerinde kapatan Brent petrol bu hafta 80 doların altında fiyatlanmaya başladı. Pazartesi, salı derken çarşamba gün Brent petrol 78 doların altına geriledi. Bugün saat 10.00 itibarıyla 77,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda WTI petrol 72,28 dolardan, Ural petrolü ise 60,48 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatları OPEC+ ülkelerinin petrol arzını yükseltmesiyle birlikte Brent petrol haftaya 80 doların altında başladı. Bugün itibarıyla 77 doların altına geriledi. Ancak bu gerilemeye rağmen akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağına dair söylentiden başka bir şey yok.

brent-petrol3333.jpg

İlgili Haberler
Arsası olanlar dikkat. Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
Sağlık Bakanlığı önce yalanladı sonra itiraf etti. Binlerce kutu ilaç gönderdi
Öne Çıkanlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Son Haberler
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere Yazarlar
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Fenomenlerin kozmetik ürünleri tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi Gündem
Kapıkule'de operasyon. 90 Milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
De Gea İngiltere'ye geri dönüyor Spor
De Gea İngiltere'ye geri dönüyor
Sade kek nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Sade kek nasıl yapılır?
Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi Ekonomi
Kırmızı et sektörüne ‘fiyat’ incelemesi
Herkes Fatih Terim'e ödül verildi sandı. Kerem Bürsin'in Altın Kelebek'teki mimikleri olay oldu Gündem
Herkes Fatih Terim'e ödül verildi sandı. Kerem Bürsin'in Altın Kelebek'teki mimikleri olay oldu