Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altına geriledi. İndirim hala yok

Brent petrol uluslararası piyasalarda 78 doların bile altın geriledi ama bizde akaryakıt fiyatları yerinde sayıyor. Geçen haftayı 81 doların üzerinde kapatan Brent petrol bu hafta 80 doların altında fiyatlanmaya başladı. Pazartesi, salı derken çarşamba gün Brent petrol 78 doların altına geriledi. Bugün saat 10.00 itibarıyla 77,24 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda WTI petrol 72,28 dolardan, Ural petrolü ise 60,48 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatları OPEC+ ülkelerinin petrol arzını yükseltmesiyle birlikte Brent petrol haftaya 80 doların altında başladı. Bugün itibarıyla 77 doların altına geriledi. Ancak bu gerilemeye rağmen akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağına dair söylentiden başka bir şey yok.