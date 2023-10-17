Sağlık Bakanlığı'nın 70 TL'lik giyim yardımını tiye alan sağlık çalışanı

Bir sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı'nın giyim yardımı adı altında verdiği 70 TL'lik ödemeyi, üzerine çöp poşeti geçirerek "Yapabildiğim max kombin" açıklamasıyla paylaştığı videoyla tiye aldı

Sağlık Bakanlığı'nın 70 TL'lik giyim yardımını tiye alan sağlık çalışanı

Bir sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı'nın giyim yardımı adı altında verdiği 70 TL'lik ödemeyi, üzerine çöp poşeti geçirerek "Yapabildiğim max kombin" açıklamasıyla paylaştığı videoyla tiye aldı

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