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Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel için ilana çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:18
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel için ilana çıktı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel için ilana çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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