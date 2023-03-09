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Sağlık çalışanlarından depremzede çocuklara okul çantası

Isparta’da görev yapan sağlık çalışanları tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde depremzede öğrencilere bin okul çantası verildiği bildirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:05
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Sağlık çalışanlarından depremzede çocuklara okul çantası

Sağlık çalışanlarından depremzede çocuklara okul çantası
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından gelen depremzede öğrenciler için yapılan çalışmalar sürüyor.

İl genelinde görev yapan sağlık çalışmalarının başlatmış olduğu “Benden de bir çanta” kampanyasıyla Isparta’da bulunan bin öğrenciye çanta desteği sağlandı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kendisini ziyaret eden sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Isparta Şehir Hastanesi Müdür Yardımcısı Şükrü Buğra Kaplan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek “Biz vatandaş olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir avuç sağlık çalışanı yola çıktık. Isparta’da binlerce kişiye destek olduk. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya gelerek depremzede ailelerimizin çocuklarına çanta yardımı konusunda destek verebileceğimizi söyledik. 'Benden de bir çanta' kampanyasını başlattık. Çok güzel ilerledi. Isparta dışından da destekler geldi. Bunun akabinde çantalarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik” sözlerini kullandı.

Kaplan, bir vatandaş olarak yine boş durmadıklarını vurgulayarak “Bu ekibimiz 48 tane depremzede evine eşya nakli yaptı. Biz iyilik köprüsü olduk eşya vermek isteyenlerin eşyalarını aldık ihtiyacı olan ailelere götürdük. İnşallah bu derde derman olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise Isparta’da 2 bin 300’e yakın öğrencinin olduğunu belirterek “Depremin ilk gününden itibaren bu girişlerin başlamasıyla beraber öğrencilerimizi okullarla ilişkilendirmiştik. Tabi sadece bu yetmedi arkasından bir takım kırtasiye, çanta, kıyafet gibi ihtiyaçlar söz konusu oldu. Birçok kuruluşun destek olduğu gibi yine sağlık çalışanları bize bu konuda çok güzel bir destek verdiler. Şuan da binin üzerinde çantayla destek oldular. Hala çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

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