Sağlık çalışanlarından Erzurum’da İsrail’i protestosu

Erzurum Kalesi önünde toplanan doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş yaptı. Etkinlik, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir dayanışma ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Yürüyüş sonrası grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayarak, “Binlerce masum Müslüman İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti ve kaybediyor. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 44. haftasında Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bizler 10 aydır her Cumartesi meydanlardayız. Aşağı yukarı 10 yaşlarında olan, patenleriyle keyifle gezmesi gereken kızımızın pembe patenlerinin ayaklarında kefenlenişini izledik. İsrail’in hasta ettiği yavrularımızı alıp tedavi edemedik. Açlıktan hayvan yemi yediler, sofralarımıza davet edemedik. Uyanma, silkelenme zamanı geldi. 11 aydır şahit olduklarımız bizi uyandırmayacaksa daha ne uyandırabilir ki? Hedefimiz sadece kendi kurtuluşumuz olamaz. Borçlu olduğumuz binlerce çocuk var” dedi.

Sağlık çalışanları ve katılımcılar, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua etti. Etkinlik, duaların ardından sona erdi ve grup dağıldı.