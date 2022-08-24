Sağlık durumu hakkında bilgi veren e-deri üretildi: Telefon gibi kullanılıyor

Giyilebilir teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Şimdi ise araştırmacılar, vücuda çip yerleştirmeden sadece bir filmden oluşan teknolojiyle kişilerin sağlık durumu hakkında bilgi almasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor.

Geliştirilen teknoloji sayesinde insan derisi telefon gibi de kullanılabilecek. Scotch Bant (İskoç Bandı) olarak tanımlanan ve “e-skin” olarak adlandırılan yeni giyilebilir teknoloji sadece yarı iletken bir filmden oluşmaktadır. Mekanik gerilmeye karşı elektrik sinyali üretebildiği söylenen yeni cihazın elektriksel dürtüye karşı mekanik titreşim üretebildiği iddia edildi.

Araştırmacılar, kalp atış hızını veya terde bulunan tuz gibi belirli biyolojik sinyalleri tespit edebildiklerini söylerken Jun Min Suh konuyla ilgili “Sodyum algılamasını gösterdik, ancak algılama zarını değiştirirseniz, glikoz veya stres seviyeleriyle ilgili kortizol gibi herhangi bir hedef biyobelirteci tespit edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.