Sağlık varlıktan yeğdir atasözünün anlamı nedir?

Sağlık varlıktan yeğdir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Sağlığın maddi zenginlikten daha değerli olduğu anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin zenginliğinin ya da maddi kazançların bir süre sonra sağlığının yerini tutamayacağını ifade eder. İyi bir sağlık, hayatın en değerli hazinesi olarak yorumlanırken, sağlık olursa paranın geleceğini ancak paranın sağlık getirmeyeceğini belirtir.

SAĞLIK VARLIKTAN YEĞDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sağlık varlıktan yeğdir, kendini bu kadar yıpratma. Koca koca çuvalları sırtlıyorsun ama sana ay sonunda verecekleri maaşla sağlığını geri alman mümkün değil."