Sağlıklı beslenme öğrencilerin okul başarısını olumlu etkiliyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Diyetisyeni Cemile Gül, okula giden çocuklar için beslenme çantası hazırlayan annelere önemli tavsiyelerde bulundu. Gül, "Sağlıklı beslenme öğrencilerin okul başarısını olumlu etkiler" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında, anneler çocukları için beslenme çantası hazırlamaya başladı. Özel Egekent Hastanesi Diyetisyeni Cemile Gül, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Çocukluk çağının hızlı büyüme ve öğrenme süreçlerini kapsadığını belirten Gül, sağlıklı beslenmenin bedensel, duygusal ve sosyal gelişimi olumlu yönde etkilediğini söyledi. Ayrıca, doğru beslenme alışkanlıklarının yetişkinlik dönemine temel oluşturduğunu ifade etti.

Protein Dengesine Dikkat

Diyetisyen Cemile Gül, okul öncesi ve okul çağı çocuklar için beslenme çantasında tercih edilmesi gereken yiyecekleri açıkladı. Beslenme çantalarında taşıması kolay yiyecekler, günlük protein içeren gıdalar, sebze ve meyve bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, her gün su eklenmesi ve su tüketiminin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaş grubuna uygun porsiyonlarla beslenme çantalarının hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kahvaltı ve Öğle Yemeği İçin Seçenekler

Gül, okulda kahvaltı veya öğle yemeği için beslenme çantasında bulunması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Kahvaltı İçin:

Birinci seçenek: Tam tahıllı ekmekle peynirli tost, haşlanmış yumurta, zeytin, domates, salatalık, ayran. Ara öğün olarak meyve veya ceviz-badem gibi kuruyemişler.

İkinci seçenek: Pankek, peynir, haşlanmış yumurta, fıstık ezmesi, muz, süt. Ara öğün olarak ayran ve galeta.

Öğle Yemeği İçin:

Birinci seçenek: Fırınlanmış sebze mücver, makarna, yoğurt. Ara öğün olarak meyve ve kuruyemiş.

İkinci seçenek: Mercimek köfte, fırın patates, yeşillik, ayran. Ara öğün olarak süt ve kuru meyve.

12-18 yaş grubundaki öğrencilerin okul saatleri daha uzun olduğundan, öğünleri atıştırmalık olarak geçirmemeleri gerektiğini belirten Gül, yemekhaneden yemek yiyemeyenlerin susuz sebze veya baklagil yemekleri, yoğurt, ayran, meyve gibi gıdalarla öğünlerini dengeli hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, okula yemek hazırlığı olmadan geldiklerinde kantinden ekmek arası yerine tabakta köfte, tavuk gibi yiyeceklerle, domates, salatalık, ayran gibi yan ürünlerle öğünlerini pratik hale getirebileceklerini ekledi.