Bebeklerin sağlıklı gelişimi için 10 önemli yol ortaya çıktı. Beyinleri fişek gibi yapıyor

Samet Can Kocagür'ün haberine göre; Bebeklerin beyin gelişimi, yaşamın ilk iki yılı içinde yüzde 90 oranında gerçekleşir. Bu nedenle, bu dönemde bebeğinize sunduğumuz fiziksel ve duygusal desteğin kalitesi, beyin gelişimini etkiler.

Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Reyhan Tamer, bebeklerin beyin gelişimini nasıl destekleyebileceğimizi anlattı.

İşte bebeğinizin sağlıklı büyümesi için 10 ipucu...

- Anne sütü

Anne sütü ile beslenen bebeklerin, okulda daha başarılı oldukları araştırmalarla kanıtlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin sağlıklı büyümesi için ilk iki yıl boyunca anne sütü almasını tavsiye eder.

Anne sütü alamayan bebekler için ise, doktor önerisiyle bebek mamaları kullanılabilir.

- Konuşmak

Bebeğinizle, hamileliğinizin başından itibaren düzenli olarak konuşmak, bebeğinizin doğduktan sonra da daha çabuk sakinleşmesine, sosyal iletişim kurmasına ve kendini güvende hissetmesine katkı sağlar. Bebek doğduktan sonra da konuşmaya devam etmek önemlidir.

- Oyun ve oyuncak

Bebeğinizin, yaşına uygun ve güvenli oyuncaklarla oynamasına ve hareket etmesine izin vermek, kaslarını, dengesini ve koordinasyonunu geliştirmesine yardımcı olur. Renkli ve zıt renkli oyuncaklar, bebeğinizin görsel algısını güçlendirir. Müzik dinlemek, sesli kitaplar okumak gibi etkinlikler de bebeğinizin işitme duyusunu geliştirir. Bebeğinizin farklı dokulara dokunmasını sağlayan yumuşak oyuncaklar da duyusal gelişimine katkıda bulunur.

- Güvenli ve sevgi dolu bir ortam

Bebeğinizi sevgiyle sarılmak, okşamak ve cildinizle temas kurmak, bebeğinizin güven duygusunu artırır.

- Uyku

Bebeklerin uyku düzenine alışmaları için düzenli bir uyku alışkanlığı edinmelerine yardımcı olun. Sessiz ve rahat bir ortamda uyuyan bebeklerin uyku kalitesi daha yüksek olur.

- Kitap okumak

Bebeğinize düzenli olarak kitap okumak, dil gelişimine destek olur. Renkli ve büyük resimli kitaplar seçerek bebeğinizin ilgisini çekebilir ve dil yeteneğini geliştirebilirsiniz. Ayrıca, farklı ses tonları kullanarak bebeğinizin duyusal deneyimini zenginleştirebilirsiniz.

- Vitamin

Bebeklerde B12 vitamini, demir ve iyot gibi biyokimyasal elementlerin eksikliği, beyin gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle, bu eksikliklerin erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir.

- Omega -3 desteği

Haftada bir kez balık yemek, özellikle somon, hamsi gibi omega 3 açısından zengin balıklar tüketmek, beyin gelişimine faydalı olan besinlerdendir. Düzenli balık yiyemiyorsanız, doktor önerisiyle balık yağı takviyesi alabilirsiniz.

- Akranları ile iletişim

Ebeveynler olarak, bebeğinizle göz teması kurmak, gülümsemek ve ses tonunuzu değiştirmek gibi basit ama etkili yöntemlerle iletişim kurabilirsiniz.

- Düzenli sağlık kontrolü

Düzenli sağlık kontrolleri, gelişimsel sorunların erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi açısından hayati bir süreçtir.