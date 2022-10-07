Sağlıklı bir kalp için 5 adım

Dünyadaki ölüm nedenlerinden önde gelmesiyle bilinen kalp ve damar hastalıklarının önceden önlenmesi konusu hala gündemdeki yerini koruyor. Sağlıklı yaşam tarzının belirlenmesi ani ölümlere neden kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyi içeren bir yaşam tarzının izlenmesi kalp sağlığı için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

MEYVE VE SEBZELERDEN ZENGİN BİR DİYET İZLEMEK, KENDİNİZİ İYİ HİSSETMENİN İLK ADIMI

Her şeyden önce, tabağınıza ne koyduğunuza dikkat etmenizin gerekliliğin altı çizildi. Meyve ve sebzelerden zengin bir diyet izlemek, kendinizi iyi hissetmenin ilk adımı olduğu bildirildi.

Her gün yapacağınız 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş de kalp sağlığınızı beklediğinizden çok daha fazla iyileştirecektir.

Sağlıklı bir kiloda olmak kalp sağlığı için çok önemlidir, çünkü fazla kilo ve obezite kalbin düşmanıdır. Tansiyonunuzu düzenli olarak ölçün, yüksek tansiyon seviyeleri kalp ve damar sistemine zarar verir.

BUNLAR HARİCİNDE KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN BU 5 ADIMI UYGULAYABİLİRSİNİZ…

-Bel çevrenizi kontrol edin

- Stresi yenin ve sağlıklı uyuyun

- Tuzu sınırlayın, egzersiz yapın ve sigarayı bırakın

- Çok yüksek gürültüden kaçının

- Akdeniz diyetini uygulayın