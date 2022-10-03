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Aşk sağlığa iyiye geliyor. Bu rahatsızlığı geçirenlerin hücrelerini onardığı ortaya çıktı

ABD’de yapılan araştırmaya göre; âşık olmanın gerçekten kalp krizinden sonra hasar gören hücreleri iyileştirebildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:43
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Âşık olmak kalp krizi sonrasında hasarlı kalplerde iyileşme yaratıyor. Aşk sağlığa iyiye geliyor

Aşk sağlığa iyiye geliyor. Bu rahatsızlığı geçirenlerin hücrelerini onardığı ortaya çıktı
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Daily Mail’in haberine göre; ABD’deki Michigan State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma oksitosinin kalbin dış tabakasındaki kök hücreleri uyardığını ve bu hücrelerin göç ederek kardiyomiyositlere (kalp kası hücreleri) dönüştüğünün ortaya çıkması dikkat çekti.

Oksitosin, kucaklaştığımızda, seviştiğimizde ve aşık olduğumuzda vücudumuz tarafından üretildiği biliniyor. Şimdi bu hormonun hasarlı bir kalpteki hücreleri onarma yeteneğine de sahip olduğu bulundu.

Bulgular şimdiye kadar sadece bir laboratuarda zebra balığı ve insan hücrelerinde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Ancak bir gün “aşk hormonu”nun bir tedavi geliştirmek için kullanılabileceğinin umulması dikkat çekti.

POTANSİYEL TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Araştırmacılar, kalp krizinden sonraki üç gün içinde oksitosin düzeylerinin beyinde 20 kata kadar arttığını bulduğu bildirildi. Ayrıca hormonun daha sonra doğrudan kalp onarma sürecine dâhil olduğu da ortaya çıktığı vurgulandı.

Frontiers in Cell and Developmental Biology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim Dr. Aitor Aguirre, “Burada oksitosinin, zebra balığı ve insan hücre kültürlerinde hasarlı kalplerde kalp onarım mekanizmalarını harekete geçirebildiğini ve potansiyel yeni tedavilerin kapısını açtığını gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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