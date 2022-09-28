Kanseri önlüyor. Kalp krizine duvar örüyor. Vitamin deposu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor

Kış aylarının gelmesi ile en çok tüketilen meyveler yeniden gündem geldi. Bunlar arasında yer alan kivinin faydaları dikkat çekti.

Kiviyle ilgili detaylar haberimizde…

KİVİ NEDİR?

Kivi, asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olan Actinidia deliciosa'dan ve A. deliciosa ile diğer Actinidia türleri arası melezlerden elde edilen kültivar grubundaki bitkiler ile bu bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak adıdır.

KİVİNİN FAYDALARI

- Kan basıncını düzenleyerek inme, kalp krizi ve kalp krizi de dahil olmak üzere yüksek tansiyonun neden olduğu pek çok hastalığı önlemeye yardımcı olur. Kivi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur

- Kivi, kanseri önlemeye yardımcı olur

- Yüksek C vitamini içerir

-Astım sorunlarının azalmasını sağlar

-Sindirim sistemini destekler

-Cilt sağlığı için yararlıdır

-Saç sağlığı için yararlıdır

-Göz hastalıklarının oluşmasını önler

-Vücudu iltihaplanmalara karşı korur

-Mide sağlığını korur. Reflü, ülser ve gastrit oluşumunu büyük ölçüde engeller

KİVİNİN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Kivinin faydaları arasında kivinin içerdiği besin değerleri önem kazanmaktadır.

100 gram kivide bulunan;

Kalori = 61 kcal

Karbonhidrat = 15 g

Lif = 3 g

Protein = 1,1 g

Yağ = 0,5 g

Kolesterol = 0 mg

C Vitamini = 92,7 mg

A Vitamini = 87 IU

Potasyum = 312 mg

Kalsiyum = 34 mg

Demir = 0,3 mg

KİVİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Özellikle kış mevsiminde tüketilen kivi çayını dışarıdan temin edebileceğiniz gibi evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Tarif için gerekli malzemeler kivi, su ve limon olmakla beraber isteğe göre şeker ve bal ile tatlandırabilirsiniz. Kivi çayınızı demlenmiş siyah ya da yeşil çayla karıştırarak güzel bir aroma kazandırabilirsiniz.

KİVİ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-Kış aylarında tercih edilen kivi çayı bağışıklığı güçlendirerek bünyeyi hastalıklara karşı korur.

-Kolesterolü kontrol altına alarak dengede tutar.

-Yaşlılığa bağlı göz bozukluklarının önüne geçer.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Sindirim sorunlarına iyi gelir.