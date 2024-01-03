Sağlıklı kulak temizleme yöntemleri ortaya çıktı. Çubukla sakın kulak karıştırmayın. Ölüme götürüyor

Kulaklarımız en hassas organlarımızdan biri olduğu biliniyor. Çoğumuzun yaptığı şeylerden biri olan kulaklarımızı sopayla sokmak felce neden olabileceği bildirildi.

Kulak çubukları, kulaklarda biriken kirlerin kötü görünümünü gidermek için kullanılır. Ancak kulak çubuklarının yanlış kullanımı sağlığa büyük zararlar verir.

Uzmanlar kulak çubuklarının yüz felcine neden olabileceğini söyledi.

Kulaklarda biriken kirler işitmenizi engelleyebilir ve bakımsız bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle kulaklardaki kirlerden kurtulmak için sıklıkla kulak çubukları kullanılmaktadır. Kulak çubuğu kullanımı arttıkça kulakta biriken kir miktarı da artar.

Uzmanlar bilinçsizce kullanılan kulak çubuklarının çok riskli olduğu konusunda uyardı.

ZEYTİNYAĞI İLE MUCİZE YÖNTEM…

Kulakları zeytinyağıyla temizlemek, kulakları temizlemenin en doğal ev ilaçlarından biridir ve aynı zamanda tedavi görevi de gördüğü bildirildi.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELÇİ RİSKİ

Kulak burun boğaz uzmanlarına göre kulak çubuğu kullanmak kulağa yapılabilecek en büyük zarar olduğu bildirildi.

KBB uzmanları, kulak zarının delinebileceği ve hatta yüz felci bile oluşabileceği belirtti.

İŞTE TEMİZLEMENİN DOĞRU YOLLARI

Temizlemenin en iyi yolu kulak burun boğaz doktoruna giderek kulak kanalını basit bir mikroskop altında veya başka bir cihazla temizlettirmek ve daha sonra birkaç damla damlatarak sorunu çözmekte olduğu ifade edildi.

Ayrıca duş sırasında kulağınıza ılık su tutmalı ve ardından havluyla kurulamalısınız.

Saçınızı kuruturken saç kurutma makinesini kısa süre kulağınıza tutabilir, bu sayede nemli kulağınızı kurutabilirsiniz.

Kulak temizleme çubuğu sanılanın aksine kulağın iç kısmı için değil, sadece kulağın kavisli bölgelerini temizlemek için kullanılmalıdır.

TUZLU SU ÇÖZÜMÜ

Kulaklarınızı suyla temizlemek kulak kirini gidermenin bir başka etkili yoludur. Şırıngayı salin solüsyonuyla doldurun ve bir kulağınızdan boşaltın. Kulağınızdaki gevşek kir ve kalıntıları temizlerken sıvının kulağınızdan çıkması gerekir.