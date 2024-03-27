Zeytinyağını kulağınıza sürün mucizeleri görün. Ölümcül sonuçtan bile koruyor

Uzmanlar, günlük olarak milyonlarca insan tarafından kullanılan kulak çubuklarının yanlış kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına, hatta sağırlık ve yüz felci gibi durumlara sebep olabileceği konusunda uyarıyorlar.

ZEYTİNYAĞI KULAK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI OLABİLİR

Zeytinyağının cilt sağlığına ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamanın yanı sıra, kulak temizliğine de katkıda bulunabileceği biliniyor.

Haftalık olarak kulaklara uygulanan zeytinyağı, kulak kirinin yumuşamasına ve doğal yollarla dışarı atılmasına yardımcı olabilir.

KULAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Kulakların iç kısmını temizleme isteği anlaşılabilir olsa da, bu eylem faydadan çok zarara neden olabilir.

Uzmanlar, özellikle kirli veya tozlu bir ortamda çalışmıyorsanız, kulakların dış kısmının ve arkasının her gün duş esnasında nemli bir bezle silinmesinin yeterli olacağını belirtiyorlar.