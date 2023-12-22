Kulak otu kabızlığı böyle önlüyor

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de kulak otu olduğu gün yüzüne çıktı.

Kulak otu, aynı zamanda bağırsakları yumuşatır ve kabızlığı önlemesiyle dikkatlerden kaçmadı.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması olarak tanımlanabileceği biliniyor. Kabızlık, tıbbi bir terim olan konstipasyon ile de ifade edildiği ortaya çıktı. Kabızlık, dışkının sert, kuru ve az olmasına, bağırsakların tam boşalmamasına, karın ağrısı, şişkinlik ve iştah kaybı gibi sorunlara neden olabildiği biliniyor.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık, uzun süre devam ederse ve kilo kaybı, kanama, karın ağrısı gibi ciddi belirtiler gösterirse, altta yatan bir hastalığın işareti olabilir. Bu durumda, doktora başvurmak ve kolonoskopi ve laboratuvar testleri yaptırmak gerekir.

KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, salata, turşu, meze gibi yiyeceklerin içine de katılabileceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Kulak otu, lezzetli ve ekşi bir tada sahip olduğu dile getirildi. Kulak otu, taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceğini vurgulandı.

Kulak otu, sağlıklı ve doğal bir bitki olmasına rağmen, fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceği altı çizildi. Kulak otu, içerdiği oksalik asit nedeniyle böbrek taşı oluşumuna sebep olabileceği dile getirildi.

Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emzirenler kulak otu tüketmeden önce doktorlarına danışması gerektiği tavsiye edildi.