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Sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli? Hangi besinler saçları gürleştiriyor?

Sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak için tükettiğimiz besinlere de dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar saçların daha gür ve sağlıklı olması için destekleyici bası besinlerin tüketilmesini öneriyor. Peki, sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli? Hangi besinler saçları gürleştiriyor?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:05
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Sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli? Hangi besinler saçları gürleştiriyor?

Sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli? Hangi besinler saçları gürleştiriyor?
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Uzmanlar Sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak için beslenme düzenine dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Peki, sağlıklı saçlar için hangi besinler tüketilmeli? Hangi besinler saçları gürleştiriyor?

Saç köklerini güçlendiren bazı besinler içerisindeki vitaminler sayesinde saç dökülmesini de durduruyor. Ayrıca saçların sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olabilmek için sadece saç bakımı yapmanız yeterli değildir.

Saç köklerini güçlendirmek için saçlara iyi gelen ve vitamin depolayan besinleri tüketmeniz önerilir. Saçları güçlendiren ve kalınlaştıran bu besinler tüketerek sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

HANGİ BESİNLER SAÇLARI GÜRLEŞTİRİYOR?

YUMURTA

Vücuttaki biyotin eksikliği saç dökülmesine sebep oluyor. Saçlar cansız bir hale geliyor ve kırılıyor. Yumurta vücuttaki biyotin eksikliğini gideriyor.

İçerisinde yüksek miktarda biyotin barındıran yumurta, B vitamini açısından da çok zengin olduğu için saçları kökten uca besliyor. Sabahları 1 adet haşlanmış yumurta yiyerek saç köklerini güçlendirebilirsiniz.

HAVUÇ

Havuç içerisinde bol miktarda A vitamini barındırır. Vücuttaki A vitamini eksikliği kepek sorununa sebep olur.

Saçlar cansız ve mat görünür. Havuçta bulunan A vitamini saç diplerinizin sağlıklı olmasını sağlıyor. Düzenli olarak havuç tüketerek saç diplerini besleyebilirsiniz.

ISPANAK

Ispanak vücuttaki demir eksiliğini karşılar. Demir eksikliği saç sağlığını doğrudan etkiler. Hatta demir eksikliğinden dolayı saç hücreleri gerekli oksijeni alamaz.

Demir bakımından zengin olan ıspanağı tüketerek saç köklerinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ispanak demir eksikliğine bağlı olan saç dökülmelerini durdurur. Bu sebeple beslenme listenizde mutlaka ıspanak eklemeniz önerilir.

CEVİZ

Ceviz içerisinde bol miktarda sağlıklı yağlar barındırır. Ceviz, Omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengindir. Ceviz tüm bu bileşenleri ile saç köklerini uyarır.

Saç köklerini besleyerek hızlı uzamalarına destek olur. Yeni saçların çıkmasını destekler ve saçların güçlü uzamasına yardımcı olur. Beslenme listenize her gün 1 avuç ceviz ekleyerek sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

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