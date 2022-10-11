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TTB: Sağlıkta şiddet artacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesai sonrası hekimlerin isteğe bağlı olarak hasta kabul edebileceğini ve yedek hasta uygulamasının başlatıldığını açıkladı, TTB’nden tepki geldi. “Sağlıkta şiddet artacak”

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:07
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Sağlıkta yeni uygulama tartışma başlattı

TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Beyaz Reform” kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunmuş, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü ve yedek hasta uygulamalarının başlatıldığı duyurmuştu.
Yeni uygulamaya göre hekimler mesai saati sona erdikten sonra hastanede kalıp hasta bakmaya devam edebilecek. Yedek randevu uygulamasıyla birlikte ise randevularına gelmeyen hastalar yerine saat başı bir yedek randevu açılacak…

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten önceki gü Cumhuriyet Gazetesi’ne bir açıklama yaptı ve tepkisini dile getirdi. Ökten şunları söyledi:

“Beyaz Reform’u açıklarken bizim çalışma koşullarımızı, ekonomik ve özlük haklarımızı düzelteceklerini, sağlıkta şiddeti önleyeceklerini söylemişlerdi. Aksine ağır olan çalışma yükümüz daha da artacak koşullarımızı ağırlaştırıyorlar. Bize ‘Mesai sonrası da çalışın’ diyorlar. Zaten günlük ortalama 80-100 arası hasta bakıyoruz. Ek randevu vermeleri hasta sayısını artırmaktan başka işe yaramayacak”

ÖKTEN: SAĞLIKTA ŞİDDET ARTACAK

Ali İhsan Ökten, mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulü uygulamasının hasta ve hekimleri karşı karşıya getirebileceğinin altını çizdi, “Hastanın yedeği olmaz. ‘Gelmeyen bir hastanın yerine bakın’ diyorlar. Hasta gelirse ne olacak? Diğer hastayı geri gönderdiğimiz zaman hekimle tartışacak. Bu sağlıkta şiddeti artıracak. Dünyada ek randevu ya da yedek hasta diye bir kavram yok. Literatüre yeni kavramlar kazandırıyorlar” diye konuştu.

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