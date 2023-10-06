Sagopa Kajmer'e eski menajerinden şok suçlama: Vergi kaçırıyor!

Bir süredir gündemde olmayan Sagopa Kajmer hakkında eski menajeri Alican Metin Parlak sansasyonel iddialarda bulundu.

Parlak, Instagram hesabı üzerinden eskiden birlikte çalıştığı sanatçı hakkında söyledikleriyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

WHATSAPP KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Öncelikli olarak Sagopa Kajmer'le aralarında geçen bir WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşan Alican Parlak, ünlü rapçinin attığı bir ses kaydına dikkat çekti.

Sagopa Kajmer ekran görüntüsünde yer alan ses kaydında 'Amacım Sago kitlesini radyoya çekmek değil. Onlar çok cahil insanlar yani' dediği duyuluyordu.

"PARAYI KOYARKEN KİMSE CAHİL DEĞİLDİ..."

Ardından konu hakkında açıklama yapmaya başlayan Alican Metin Parlak, "Parayı koyarken kimse cahil değildi" diye açıklamalara başlıyor ve duyanların ağzını açık bırakacak iddialarda bulunuyor:

"Parayı koyarken kimse cahil değildi. Ben bile tek başıma beş yıl senin hizmetini gördüm. 500-600 lira saç parası vermemek için, saçını kestirmeye - boyatmaya para vermemek için saçını bile bana kestirdin. TCK'da bile çete olmak için en az üç kişi lazım. Sen beni çeteden yargılatmaya çalışacaksın he? Asıl çete sensin. Ve bunu tüm Türkiye, Türkçe bilen herkes görecek."

Parlak, ardından Sagopa Kajmer'in tüm Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminin ardından bir kuruş bile para harcamamasını, yardım etmemesini söylediğini dile getirdi:

'6 Şubat depreminden sonra bir araya geldiğimizde ben annemle de görüştüm. Depremle ilgili benim bir kuruşumu harcama, harcarsan hakkımı helal etmem. Kimseye yardım yok. Devlet kendi başına halletsin' demiştin. Hatırlıyor musun? İnsanları çok seven, onlara cahil diyen.'

'VERGİ KAÇIRIYOR' İDDİASI

Eski menajerin bir diğer hayret ettiren iddiası ise Sagopa Kajmer'in vergi kaçırdığıydı.

"'Ne olacak ya 'Ben 'Sakolpa'yım. Ben uyuşturucudan bile yakalandım 40 bin dolar verdim, serbest kaldım. Bana hiçbir şey olmaz' diyen kimdi? Kendin vergi kaçırıyorsun. Yılda en az 60 bin tane, 70 bin tane kaçak plak sokuyorsun. Kaçak, vergisiz. Bir de vergi kaçırıyorsun. Dijital gelirlerin hepsini nakit olarak çekiyorsun. Müşavirle beraber... Şimdi ben mi çete oluyorum"

Alican Metin Parlak açıklamalarının ardından "Ben ölsem, vurulsam bile bu davadan, bu olaydan vazgeçmeyeceğim" açıklamasını yayımladı:

'Savcılıkta koruma talebim mevcut. Unutmayın kimse devletten, adaletten üstün değildir. Ben ölsem, vurulsam bile bu davadan, bu olaydan vazgeçmeyeceğim. Sizin hakkınız yendiğinde, siz tehdit edildiğinizde; ailenizle, sevdiklerinizle, kendi can güvenliğinizle... O zaman anlarsınız.'