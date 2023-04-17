Şahan Gökbakar 'AKP'li yöneticiler açık açık söylüyor' diyerek paylaştı

Şahan Gökbakar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Kızılay Başkanı hakkında yaptığı 'Pireye kızıp yorgan yakmayalım' açıklaması ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar 'AKP'li yöneticiler açık açık söylüyor' diyerek paylaştı

Kızılay Başkanı için "Pireye kızıp yorgan yakmayalım" diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözleri sonrası Şahan Gökbakar yine sessiz kalmadı.

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı konusunda yorumlar yapmaya devam ediyor.

İbrahim Kalın, Candaş Tolga Işık'ın "Kızılay Başkanı'nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?" sorusuna, "Böyle bir dönemde çadır satılmaz. Bu bir hataydı. Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız. Pireye kızıp yorgan yakmayalım" demişti.

Şahan Gökbakar açıklamanın ardından bir süredir karşılıklı polemik içinde olduğu Kerem Kınık'a gönderme yapma fırsatını kaçırmadı ve paylaşım yaptı.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini pek çok kez dile getiren oyuncu Şahan Gökbakar, "Bu çadır satan Kızılay Başkanı Kerem'den herkes rahatsız. Ak Partili yöneticiler açık açık söylüyor.

Hep aynı cümle, 'Pire için yorgan yakmayalım'. Burada soru şu; madem yorgan pireli; yorganı neden pireden neden arındırmıyorsunuz?

Neden yorgan hala pireli? Yarışmayan pire yenilemez mi?" yorumunu yaptı.

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