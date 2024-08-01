Şahan Gökbakar doğal gaza gelen zamla müjde vererek dalga geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar doğal gaza gelen zamla müjde vererek dalga geçti

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında bir artış yaşanmasının ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BOTAŞ, ağustos ayı itibarıyla doğalgaz satış tarifelerinde önemli değişiklikler duyurdu. Konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zam oranı yüzde 38 olarak belirlendi.

Aynı dönemde, yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi dışındaki doğalgazlarının fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

"AÇIN GOMBİLERİİİ..."

Bu zammı sosyal medyada eleştiren Gökbakar, X platformundan yaptığı paylaşımda, Karadeniz doğalgazı konusuna da dikkat çekti. Gökbakar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Doğalgaza yüzde 38 zam yapılmış... Açın gazı, kökleyin. Karadeniz’den gaz fışkıracak, doğalgaz bedava olacak! Açıııııın galerileri!"

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