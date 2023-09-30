Şahane Hayatım’ın afişi yayınlandı

Ay Yapım’ın çok yakında FOX’ta ekrana gelecek Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’u kadrosunda buluşturan yeni dizisi Şahane Hayatım’ın dikkat çekici afişi yayınlandı.

Şahane Hayatım’ın afişi yayınlandı

Editör: Özlem KIRAL

Geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan Ay Yapım’ın yeni dizisi Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve izleyicileri her bölüm FOX ekranlarına kilitleyecek hikayesiyle çok yakında başlıyor. Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin afişi yayınlandı. Tamirhane dokusundaki afiş dizinin dünyasına dair merakı artırıyor.

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Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

Şahane Hayatım çok yakında FOX’ta.

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