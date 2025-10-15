Meksika’da geçen yıl futbol sahasında yaşanan vahşet kan dondurmuştu. Rakip takım arkadaşını sahada yumruklayarak öldüren Moises Pulido, 1 yılsonra tutuklandı.

2024 Eylül ayında yaşanan olayın ardından Moises Pulido şüpheli sıfatıyla tutuklandı. İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre; Pulido, olaydan 1 yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.

Sahanın ortasında rakibini yumruklayarak öldürdü! Akıl almaz olay - Resim : 2

LUIS TORRES OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Ayrıntılarda Luis Torres'in yaptığı faulün ardından Pulido'nun Torres'e defalarca yumruk attığı öne sürüldü. Torres, kafasının arkasına gelen yumruk darbesinin ardından yere yığıldı ve acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybetti.

