Beşiktaş sahasında yenildi

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, sahadan 71-67 mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Erhan Gürsel
Beşiktaş Emlakjet: Orelik 3, Okben Ulubay 7, Usher 9, McCormack 6, Rich 11, Ömer Can İlyasoğlu 11, Mooney 17, Burak Can Yıldızlı 1, Egemen Güven 2, Efe Tahmaz
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Berkay Candan, Smith 9, Muhammed Baygül 11, Boutsiele 13, Yiğit Arslan 24, Hall, Hadi Özdemir 5, Blazic 2, Gist
1. Periyot: 12-16
Devre: 29-29
3. Periyot: 42-54
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