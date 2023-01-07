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Beşiktaş sahasında yenildi

Beşiktaş Emlakjet, sahasında kaybetti..

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:11
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Sahasında Beşiktaş'a soğuk duş: 4 fark yedi

Beşiktaş sahasında yenildi
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Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sahadan 71-67 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Erhan Gürsel

Beşiktaş Emlakjet: Orelik 3, Okben Ulubay 7, Usher 9, McCormack 6, Rich 11, Ömer Can İlyasoğlu 11, Mooney 17, Burak Can Yıldızlı 1, Egemen Güven 2, Efe Tahmaz

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Berkay Candan, Smith 9, Muhammed Baygül 11, Boutsiele 13, Yiğit Arslan 24, Hall, Hadi Özdemir 5, Blazic 2, Gist

1. Periyot: 12-16

Devre: 29-29

3. Periyot: 42-54

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Mehmet Yavuz Vural
7.01.2023 15:48
Malesef küme düşme olasılığı çok fazla BJK yi bu duruma düşürenler yazıklar olsun.  
 
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