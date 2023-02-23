﻿Sahi, 1.5 milyon çadıra ne oldu?

Tayyip Erdoğan, Başbakan sıfatıyla 2011 yılının Mart ayında yaptığı açıklamada Suriye'den 100 bin göçmen geleceğini tahmin ettiğini bildirmişti. Fakat aynı günlerde bana kurumdan gelen bilgilere göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü adına 1.5 milyon çadır siparişi verilmişti. Milyonlarca insanın Türkiye topraklarına akın edeceği varsayılıyordu ama kamuoyuna yapılan açıklama 100 bin ile sınırlıydı...

Bunun üzerine bu sütunda "Suriye sınırında kurulacak yeni çadır kentler için mi bu kadar çadır lazım yoksa İstanbul'da deprem olacak da gaipten haber mi geldi?" diye sormuş ama cevap alamamıştım.

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2011'in Eylül ayında Foreign Polisy Dergisi, Suriye'den Türkiye'ye geçen muhaliflerin Türkiye'de nasıl eğitildiğini videolar ile göstermişti. Bu yönde bir haber, AKP gençlik kolları kaynaklarından bana da gelmişti; duyum olarak yazmıştım ama elimde somut veri yoktu. Bana gelen iddia, Türkiye'nin 30 şehrinde Suriyeli muhalifler için kamplar kurulmakta olduğu şeklindeydi. Her kampta 10 bin kişinin eğitileceği, toplam 300 bin Suriyelinin silahlı eğitimden geçirileceği söyleniyordu. İnanılır gibi değildi ama kısa zaman sonra, Suriyeli muhalif askerlerin Türkiye'de eğitildiğini bütün dünya basını yazdı.

ABD Kongresi'nin kıdemli senatörlerinden Richard Lugar, "Türk topraklarında, Suriyelilerin sığınabileceği ve Türkler tarafından korunacak bazı güvenli bölgelerin oluşturulması için Türklerle çalışmalıyız" demişti. Türkiye Dışişleri Bakanı da Mart ayında, Suriye'deki muhaliflerin silahlandırılması için "uluslararası toplum"a çağrı yapmıştı.

Zaten Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki mayınlı arazi şeridini 49 yıllığına İsrailli firmaya devretmek için olağanüstü bir gayret göstermişti...

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, 2013 yılında soru önergesiyle Erdoğan'a şu soruları soracaktı:

"1- Hiçbir doğal engel olmaksızın, düz arazi üzerinde bulunan ve sadece tel örgü ve mayınlı sahalardan meydana gelen Suriye hududumuzun, mayınlardan temizlenerek korunaksız hale getirilmesine yönelik amacınız, ileriki zamanlarda meydana gelmesi planlanan Suriye iç savaşında, Suriyeli rejim muhaliflerinin ülkemize daha rahat ve kontrolsüz girip çıkmasını sağlamak için miydi?

2- Suriye sınırımız mayınlardan temizlenmiş olsa idi bölge ve hudut güvenliğini sağlamaya yönelik hangi tedbirleri uygulamaya koyacaktınız?"

Türkiye-Suriye sınırlarındaki mayınlı arazinin 49 yıllığına bir İsrail firmasına devredilmesiyle ilgili yasa 2009 yılında Meclis'ten geçti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine yasayı iptal etti...

Mayınlar yine de temizlendi ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir devletçik kurma planı uğruna Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli gönderildi...

Çadırlar ise hazırdı. Hatay sınırlarında kurulan çadırları Angelina Jolie bile 2011 yılında ziyaret etti. Angelina Jolie, Türkiye dönüşü Malta havaalanı VIP salonunda basın ekibi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ekibi ile hangi fotoğraf ve görüntülerinin medyaya verileceği konusunda istişarede bulundu...

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Bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Antakya'da da büyük bir artçı deprem meydana geldi... Türkiye'nin uzmanları, deprem bölgesinden göçler dolayısıyla Hatay'ın nüfus yapısının değişmesinden endişeyle bahsediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara itibar etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez, bunu da böyle bilin" dedi.

Halbuki depremden önce Hatay'ın demografik yapısı değişmiş durumdaydı zaten... Açıklanan rakamlara kimse güven duymuyor...

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Suriyeli sığınmacılar için daha göç kitleselleşmeden 1.5 milyon çadır siparişi veren iktidar, deprem için böyle bir hazırlık yapmamış ki deprem bölgesinde hala barınma sorunu var. Sahi ne oldu o çadırlar?