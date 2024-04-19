Sahibi işe gidecek diye üzülen köpek yürekleri dağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sahibi işe gidecek diye üzülen köpek yürekleri dağladı
İş bulan sahibinin kendisini bırakıp gitmesini istemeyen köpek, duygusal anlar yaşadı. Köpeğin yaşadığı hüzünse izleyenlerin yüreklerine dokundu.

Sahibi işe gitmek zorunda kalan köpeğin üzüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre evcil dostu Frankie ile birlikte evde zaman geçirmiş olan kadın, iş bulup çalışmaya başlayınca köpeğini yalnız bırakmak zorunda kaldı. Her sabah işe gitmek üzere hazırlanan kadın, köpeğinin üzgün tepkisiyle karşılaştı. Küçük köpek Frankie'nin gözlerindeki hüzünlü bakışları ve ağlamaklı surat ifadesi, izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken, hayvanseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Son Haberler
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL Yaşam
İzmir'de hasadı başladı gün boyu sürüyor. Tarlada tanesi 15 TL
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı Yerel Haberler
Bursa’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı Teknoloji
Apple bunu hiç beklemiyordu. En çok satan cep telefonu açıklandı
Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza Yerel Haberler
Edirne’de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız Yaşam
İncir ağacının altında uyumak bakın neye sebep oluyor. Bir daha asla yapmayacaksınız
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı Gündem
Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi Magazin
Hadise beyaz mayolu fotoğraflarını paylaştı. 'Anlayan anlar' dedi