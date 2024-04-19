Sahibi işe gidecek diye üzülen köpek yürekleri dağladı

Sahibi işe gitmek zorunda kalan köpeğin üzüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre evcil dostu Frankie ile birlikte evde zaman geçirmiş olan kadın, iş bulup çalışmaya başlayınca köpeğini yalnız bırakmak zorunda kaldı. Her sabah işe gitmek üzere hazırlanan kadın, köpeğinin üzgün tepkisiyle karşılaştı. Küçük köpek Frankie'nin gözlerindeki hüzünlü bakışları ve ağlamaklı surat ifadesi, izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken, hayvanseverlerden de yoğun ilgi gördü.