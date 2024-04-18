Atatürk Resimleri Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: AA
Atatürk Resimleri Sergisi ziyaretçilerini bekliyor
Samsun'da düzenlenen 'Atatürk Resimleri Sergisi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birbirinden değerli 68 fotoğrafı ziyarete açıldı.

Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Atatürk Resimleri Sergisi" büyük ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair 68 fotoğraf sergileniyor. Serginin sorumlusu Fikri Atay, yaptığı açıklamada, Turizm Haftası vesilesiyle Atatürk'ün önemine vurgu yapmak adına bu özel sergiyi düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sergi, 23 Nisan'a kadar açık kalacak.

Son Haberler
İsmail Kartal'ın kendi ayağına nasıl sıktığını Fatih saboviç açıkladı Spor
İsmail Kartal'ın kendi ayağına nasıl sıktığını Fatih saboviç açıkladı
Sibirya’da yaşayan Tofa Türklerini biliyor musunuz? Geriye sadece 779 kişilik nüfus kaldı Dünya
Sibirya’da yaşayan Tofa Türklerini biliyor musunuz? Geriye sadece 779 kişilik nüfus kaldı
Tokat’ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha Gündem
Tokat’ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha
T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI Resmi İlanlar
T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
İLAN YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
İLAN YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5 HUKUK DAİRESİ Resmi İlanlar
SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5 HUKUK DAİRESİ
İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA) Resmi İlanlar
İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)