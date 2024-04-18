Atatürk Resimleri Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Atatürk Resimleri Sergisi" büyük ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair 68 fotoğraf sergileniyor. Serginin sorumlusu Fikri Atay, yaptığı açıklamada, Turizm Haftası vesilesiyle Atatürk'ün önemine vurgu yapmak adına bu özel sergiyi düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sergi, 23 Nisan'a kadar açık kalacak.