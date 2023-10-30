Sahil Güvenlik balıkçı teknesine operasyon yaptı. Kasa kasa balık yerine göçmen fışkırdı.

Sahil Güvenlik ekipleri Erdek açıklarında balıkçı teknesine ihbar üzerine baskın düzenledi. 15 metrelik balıkçı teknesinde balık yerine tamı tamına 120 kaçak göçmen çıktı.

KAYNAK: İHA
Sahil Güvenlik balıkçı teknesine operasyon yaptı. Kasa kasa balık yerine göçmen fışkırdı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Sahil Güvenlik Ekiplerince yapılan operasyonda 120 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi Erdek açıklarında Kapıdağ yarım adasının kuzeyinde Sahil Güvenlik Ekiplerinin bir balıkçı teknesine düzenlediği operasyonda çok sayıda mülteci yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri için Erdek Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. İşlemlerinin ardından Erdek Kapalı Spor Salonuna getirilen göçmenlerin 120 kişi olduğu ve çoğunluğunun yetişkin ve aralarında çocukların da olduğu öğrenildi.

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