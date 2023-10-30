Tacizci Yunanlılar arkalarına bile bakmadan kaçtı. Türk balıkçılara sopalarla saldırdılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye karasularında balık avlayan tekneye Yunan Sahil Güvenlikleri tacizde bulundu. Ellerinde sopalarla teknelere vuran Yunanlıları, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kovaladı.

Olay, dün gece saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk karasuları içerisinde ava çıkan Türk balıkçıları Yunan Sahil Güvenliği taciz etmeye başladı. Yunanca konuşan ve elinde sopa ile Türk balıkçılarının teknesine vuran Yunanlılar, Türk balıkçılarının bölgeden uzaklaşmasını istedi. Türk Sahil Güvenliğine haber veren balıkçılar ise Yunanlıları dinlemeyerek bir an olsun geri adım atmadı. Türk teknelerindeki balıkçılar birbirlerine "geri yapma" diye seslendikleri duyuldu. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanlıları kovalamaya başladı. Türk Sahil Güvenliğini gören Yunanlılar ise bölgeden adeta kaçtı. Yunanistan sınırına kadar süren kovalamaca sonrası, Türk Sahil Güvenlik ekipleri normale dönerek sınırda devriye görevini sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar Türk Sahil Güvenlik ekipleri sınırda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

BALIKÇILAR YUNAN SALDIRISINI ANLATTI

Olayın yaşandığı Sarıhan Teknesi'nin sahibi Ali Sarıhan, yaşadıklarını basınla paylaştı. Sarıhan, "Sınıra ağ atmıştık, akıntıyla Yunan sularına kaydık biraz. Bot tam yol üzerimize geliyor. Far açtı bize yaklaştı. Bağırmalar oldu elinde demirle botu sıkıştırdı. Orta camımızı kırdı. Sonra tekrar geri geldi ve su bastı. Bizi yıkadı. Kuleyi de su bastı. Taşlarla bizi taşladı. Yunan Sahil Güvenliği hıncını alamadı bizim sulara girdi. Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan Sahil Güvenliğin peşine takıldı. Kovalamaca oldu. Biz de ağımızı topladık. Mehmet Reis Balıkçılığa 3 el ateş edildiği söyleniyor ama net değil bilmiyorum. Orta katımız sıkıntı. Cihazlarımıza bir şey olmamıştır umarım" dedi.

TEKNENİN CAMLARINI TAŞ ATARAK KIRDILAR

Balıkçı teknesinin camlarının taşla kırıldığı görüldü.