Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 43 kaçağı kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda 43 kaçak Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Sahil Güvenlik Bodrum açıklarında 43 kaçağı kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri ölüm yolculuğuna çıkan 43 kaçağı kurtardı. Edinilen bilgiye göre Bodrum açıklarında farklı saatlerde 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 43 göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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