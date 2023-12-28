Sahil Güvenlik Ekipleri 82 kaçak göçmeni Ege Denizi'nden kurtardı

Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Ekipleri 82 kaçak göçmeni Ege Denizi'nden kurtardı
İzmir Menderes'te ve Dikili'de 82 kaçak göçmen, çıktıkları ölüm yolculuğundan Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 82 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri dalgaların arasından kurtardı.

82 Kaçak göçmen İzmir'in Menderes ilçesinden Yunanistan'a geçmek için lastik botlarla Ege Denizi'ne açıldı. Kaçak göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince itilerek, Türk karasularına getirildi. Dalgalar arasında zor anlar yaşayan, kaçak göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildiği belirtildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada bulunan 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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